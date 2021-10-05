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Смолов: «В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении»

19:12
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Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, в каком настроении прибыл в расположение национальной команды.

— В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении. Все настроены позитивны.

— С чем связано снижение результативности в последних матчах?

— С тем, что команда не забивала, с этим связываю.

— Что скажете о соперниках сборной в ближайших матчах?

— Это команды хорошего уровня. Будет непросто. Тем более, что на выезде словакам уже уступили. Опять же концентрируемся на собственной игре. У нас у каждого свои задачи.

— Не давит ли осознание, что следующие два матча по сути ключевые?

— Не давит. Каждая следующая игра ключевая. Надо концентрироваться.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры