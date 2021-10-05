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Глушаков ответил, смог бы он отказаться от вызова в сборную России

18:55
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Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков рассказал, смог бы он отказаться от вызова в национальную команду.

— Готов ли взять на себя роль капитана?

— Скажут — буду. За повязку битвы никакой не будет. Есть тренерский штаб, они примут правильное решение.

— Как оцените поступок Дзюбы?

— Без комментариев.

— А вы бы могли представить ситуацию, когда отказываетесь от выступления за сборную, пока набираете форму?

— Не скажу. Не дождетесь, — сказал Глушаков.

Ранее Глушаков вернулся в состав национальной команды спустя 3,5 года.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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