Глушаков ответил, смог бы он отказаться от вызова в сборную России
18:55
Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков рассказал, смог бы он отказаться от вызова в национальную команду.
— Готов ли взять на себя роль капитана?
— Скажут — буду. За повязку битвы никакой не будет. Есть тренерский штаб, они примут правильное решение.
— Как оцените поступок Дзюбы?
— Без комментариев.
— А вы бы могли представить ситуацию, когда отказываетесь от выступления за сборную, пока набираете форму?
— Не скажу. Не дождетесь, — сказал Глушаков.
Ранее Глушаков вернулся в состав национальной команды спустя 3,5 года.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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