Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 против Словении
Сборная России готовится в составе из 25 игроков к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21.45 (мск).
Состав сборной России на матч против Словении выглядит следующим образом:
Вратари
· Маринато Гильерме («Локомотив»)
· Матвей Сафонов («Краснодар»)
· Андрей Лунев («Байер», Германия)
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА)
· Георгий Джикия («Спартак»)
· Максим Осипенко («Ростов»)
· Алексей Сутормин («Зенит»)
· Дмитрий Чистяков («Зенит»)
· Сергей Терехов («Сочи»)
· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)
· Арсен Адамов («Урал»)
· Илья Самошников («Рубин»)
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»)
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
· Александр Ерохин («Зенит»)
· Далер Кузяев («Зенит»)
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)
· Арсен Захарян («Динамо»)
· Даниил Фомин («Динамо»)
· Зелимхан Бакаев («Спартак»)
· Ильзат Ахметов (ЦСКА)
· Даниил Глебов («Ростов»)
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»)
· Антон Заболотный (ЦСКА)
· Гамид Агаларов («Уфа»)
По мнению портала Transfermarkt, общая стоимость игроков сборной России составляет 135,7 миллиона евро.
Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Словения — Россия.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю