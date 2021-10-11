Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 против Словении

Сборная России готовится в составе из 25 игроков к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21.45 (мск).

Состав сборной России на матч против Словении выглядит следующим образом:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Андрей Лунев («Байер», Германия)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Сергей Терехов («Сочи»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

· Арсен Адамов («Урал»)

· Илья Самошников («Рубин»)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Далер Кузяев («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Арсен Захарян («Динамо»)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Даниил Глебов («Ростов»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Гамид Агаларов («Уфа»)

По мнению портала Transfermarkt, общая стоимость игроков сборной России составляет 135,7 миллиона евро.

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Словения — Россия.