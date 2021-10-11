Капитан Андорры после матча с Англией попросил Санчо в следующий раз сбавить скорость

Защитник и капитан сборной Андорры Ильдефонс Лима после матча отбора к ЧМ-2022 против Англии (0:5) обратился в Twitter к полузащитнику англичан Джейдону Санчо.

«В следующий раз постарайся сбавить скорость», — написал капитан Андорры, прикрепив несколько смеющихся смайликов.

41-летний футболист вышел на замену во втором тайме. После матча Лима пошутил, что он получил повреждение бедра из-за забега с Санчо.