Капитан Андорры после матча с Англией попросил Санчо в следующий раз сбавить скорость
Капитан Андорры после матча с Англией обратился к Джейдону Санчо
11 октября, 10:42
Защитник и капитан сборной Андорры Ильдефонс Лима после матча отбора к ЧМ-2022 против Англии (0:5) обратился в Twitter к полузащитнику англичан Джейдону Санчо.
«В следующий раз постарайся сбавить скорость», — написал капитан Андорры, прикрепив несколько смеющихся смайликов.
41-летний футболист вышел на замену во втором тайме. После матча Лима пошутил, что он получил повреждение бедра из-за забега с Санчо.
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