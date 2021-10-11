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Словения — Россия: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022

11 октября, 21:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11 октября в Мариборе сборная России сыграет против Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Людски врт».

Онлайн-трансляция матча Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи покажет канал «Россия 1». Она начнется в 21.35 (по мск).

Команда Валерия Карпина ранее, 8 октября, победила Словакию (1:0) в Казани. Словенцы в предыдущей встрече разгромили Мальту (4:0).

Россия с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словения — третья строчка и 10 баллов.

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

Словения — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры