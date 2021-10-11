Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Северная Македония — Германия.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Велкоски, Алиоски, Костадинов, Николов, Адеми, Чурлинов, Яхович, Эльмас.

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Керер, Раум, Горецка, Киммих, Гнабри, Мюллер, Хаверц, Вернер.

Матч Северная Македония — Германия начнется в 21.45 по московскому времени.