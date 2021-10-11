Александр Петраков: «Украина не может сыграть с Боснией даже вничью»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча против команды Боснии и Герцеговины в отборочном турнире ЧМ-2022.

«У нас все хорошо, потерь нет, — цитирует Петракова Tribuna.com. — Сегодня вечером еще будет тренировка. Я заранее не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. А когда сели в самолет, мне тут же дали информацию. Посмотрел игры боснийцев с Казахстаном и Францией. Вчера с ребятами перед тренировкой минут 20 просматривали нарезки. Сегодня у нас получасовое теоретическое занятие.

Как мы будем мотивировать игроков? Их не нужно мотивировать. Мы как раз только что упоминали, что я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, им нужна была мотивация. Сейчас они опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью».

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове 12 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.