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Тите: «Неймар не может делать разницу каждую игру»

11 октября, 19:33
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Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением об игре форварда команды Неймара в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Колумбией (0:0). 29-летний форвард провел на поле 90 минут.

«Неймар, как и вся команда, играл хорошо. Все ждут, что он будет делать исключительные вещи в каждом матче. Он особенный футболист, мы это знаем. Но сегодня его очень хорошо опекали, иногда сразу два соперника. Неймар не может делать разницу каждую игру», — приводит Goal слова Тите.

После 10 туров отборочного турнира Бразилия с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, Колумбия с 15 очками — на пятой позиции.

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Евгений Петров все материалы автора
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