Тите: «Неймар не может делать разницу каждую игру»
11 октября, 19:33
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением об игре форварда команды Неймара в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Колумбией (0:0). 29-летний форвард провел на поле 90 минут.
«Неймар, как и вся команда, играл хорошо. Все ждут, что он будет делать исключительные вещи в каждом матче. Он особенный футболист, мы это знаем. Но сегодня его очень хорошо опекали, иногда сразу два соперника. Неймар не может делать разницу каждую игру», — приводит Goal слова Тите.
После 10 туров отборочного турнира Бразилия с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, Колумбия с 15 очками — на пятой позиции.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю