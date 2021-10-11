Сборная России передала привет Ибрагимовичу после гола Джикии

Пресс-служба сборной России передала привет форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу. Сообщение опубликовано в Twitter команды.

Твит был опубликован после гола Георгия Джикии в падении через себя в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он сделал счет 2:0.

По ходу первого тайма россияне ведут со счетом 2:1.