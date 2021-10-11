Сборная России передала привет Ибрагимовичу после гола Джикии
11 октября, 22:26
Пресс-служба сборной России передала привет форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу. Сообщение опубликовано в Twitter команды.
October 11, 2021
Твит был опубликован после гола Георгия Джикии в падении через себя в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Он сделал счет 2:0.
ЧТО ЗА ГОЛ ОТ НАШЕГО КАПИТАНА! ???#СловенияРоссия pic.twitter.com/TcGkhqBmeI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021
По ходу первого тайма россияне ведут со счетом 2:1.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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