Россия обыграла Словению и вышла на первое место в отборочной группе ЧМ-2022

Сборная России одержала победу над командой Словении в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче, который проходил в Мариборе, команда Валерия Карпина взяла верх со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме этой встречи. Счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев, для которого этот гол стал первым за национальную команду.

Затем преимущество россиян увеличил защитник Георгий Джикия. Он пришел на стандарт в чужую штрафную и умудрился забить шедевральным ударом через себя.

Однако еще до перерыва словенцы смогли отыграть один мяч: отличился лидер команды Йосип Иличич.

Во втором тайме словенцы атаковали острее и даже забили один гол в ворота Матвея Сафонова, но взятие ворот справедливо было отменено из-за офсайда.

В другом матче группы H Хорватия на своем поле не смогла победить команду Словакии — 2:2.

Таким образом, сборная России вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. У хорватов стало 17 баллов. У Словакии и Словении — по 10 очков.

В ноябре состоятся заключительные матчи группового этапа. 11 октября Россия на своем поле сыграет против Кипра, в 14 октября российской команде предстоит матч на выезде против Хорватии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Словения — Россия — 1:2 (1:2)

Голы: Дивеев, 28 (0:1). Джикия, 32 (0:2). Иличич, 40 (1:2).

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Карничник (Рогель, 86), Иличич, Куртич, Вербич (Шешко, 53), Ловрич, Бийол, Гнезда Черин (Захович, 86), Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Миранчук (Захарян, 78), Кузяев, Баринов, Фомин (Чистяков, 86), Бакаев (Ерохин, 86), Смолов (Заболотный, 78).

Предупреждения: Шпорар, 1. Гнезда Черин, 27. Сутормин, 42. Вербич, 51. Бийол, 77. Рогель, 90+2. Ловрич, 90+6.

Судьи: Артур Диаш. Паулу Суареш, Руй Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Жуан Пиньейру. Угу Мигел (оба — Португалия).

11 октября. Марибор. Стадион «Людски врт».