Скалони: «Надеюсь, ЧМ-2022 закончится со сборной Аргентины в финале»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре.

«У нас хорошая команда, и я верю в нас. Мы не можем жаловаться на соперников, но и не можем быть довольны. Мексика — соперник, которого мы знаем, Польша обыграла Швецию в плей-офф, а Саудовская Аравия провела очень хорошую квалификацию. Мы уважаем всех наших соперников, это сложная группа. Я скажу, что надо успокоиться и наслаждаться чемпионатом мира. Надеюсь, он закончится с участием Аргентины в финале», — приводит слова Скалони официальный сайт ФИФА.

Сборная Аргентины в группе C сыграет с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией. Первый матч аргентинцы проведут против саудовцев 22 ноября.