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Сегодня, 10:56

«А Инфантино называл наш мундиаль лучшим». Губерниев — об отсутствии Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022

Губерниев отреагировал на отсутствие Забиваки в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие волка Забиваки в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022. На видео были представлены талисманы всех чемпионатов мира кроме российского.

«История странная, потому что наш чемпионат мира был объявлен лучшим в истории. Когда идет вымарывание страниц истории, это не красит людей, которые это все делали. Из песни же слова не выкинешь. Инфантино же сказал, что это был лучший чемпионат. Мы все помним. Ну что делать. Такие времена сейчас», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Губерниев
0

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