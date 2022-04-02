Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие волка Забиваки в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022. На видео были представлены талисманы всех чемпионатов мира кроме российского.

«История странная, потому что наш чемпионат мира был объявлен лучшим в истории. Когда идет вымарывание страниц истории, это не красит людей, которые это все делали. Из песни же слова не выкинешь. Инфантино же сказал, что это был лучший чемпионат. Мы все помним. Ну что делать. Такие времена сейчас», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.