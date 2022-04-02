Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч чемпионата мира-2022 против сборной Сенегала и одноклубника Садио Мане. А также поддержал Мохамеда Салаха, который со сборной Египта не сумел отобраться на турнир.

«Конечно, мне жаль Мо и Египет, но в футболе такое бывает. Я уверен, что он превратит разочарование в успех до конца сезона. У нас еще есть все, ради чего нужно играть, поэтому ему еще предстоит многого добиться. Что касается Садио, я желаю ему всего наилучшего, и если он в нашей группе, ему понадобится удача», — цитирует ван Дейка Mirror.

В ответном матче отбора чемпионата мира-2022 сборная Сенегала выиграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти (3:1). Решающий гол забил Садио Мане. Салах свой шанс не реализовал.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В своем первом матче сборная Сенегала встретится с командой Нидерландов. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.