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Сегодня, 10:33

«Если он в нашей группе — ему понадобится удача». Ван Дейк — о предстоящей встрече с Мане на ЧМ-2022

Виргил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч ЧМ-2022 против сборной Сенегала
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк прокомментировал предстоящий матч чемпионата мира-2022 против сборной Сенегала и одноклубника Садио Мане. А также поддержал Мохамеда Салаха, который со сборной Египта не сумел отобраться на турнир.

«Конечно, мне жаль Мо и Египет, но в футболе такое бывает. Я уверен, что он превратит разочарование в успех до конца сезона. У нас еще есть все, ради чего нужно играть, поэтому ему еще предстоит многого добиться. Что касается Садио, я желаю ему всего наилучшего, и если он в нашей группе, ему понадобится удача», — цитирует ван Дейка Mirror.

В ответном матче отбора чемпионата мира-2022 сборная Сенегала выиграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти (3:1). Решающий гол забил Садио Мане. Салах свой шанс не реализовал.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В своем первом матче сборная Сенегала встретится с командой Нидерландов. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/virgil-van-dijk-already-warned-26615827

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах
Садио Мане
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