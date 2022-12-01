Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:23

Симонян заявил, что хотел бы победы аргентинцев на чемпионате мира по футболу в Катаре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заслуживает стать чемпионом мира по футболу.

«Я бы хотел, чтобы чемпионом мира стала сборная Аргентины. Потому что Месси сейчас лучший из всех, блестящий игрок, имеет много титулов. Но он не чемпион мира, в отличие от Пеле, Диего Марадоны. Месси вполне заслуживает. Уровень футбола на планете прибавил заметно. Например, в 1956 году наша олимпийская сборная, которая тогда стала чемпионом, проводила товарищеские матчи, в том числе с командой Австралии, забили им порядка 15 или 18 голов. Где сейчас Австралия на чемпионате мира? Многие так прибавили, те же сборные Японии и Саудовской Аравии, футбол развивается и растет, конечно, это положительный фактор», — приводит слова Симонян ТАСС.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.

Источник: https://tass.ru/sport/16476147
Лионель Месси
Никита Симонян
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
3
1
Читайте также
«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ 2022: скандал с пенальти в матче Хорватия — Бельгия, Лукаку упустил два момента. Онлайн-трансляция 1 декабря
Рюдигер назвал Наваса отличным вратарем, которого многие недооценивают
Сантуш заявил, что Роналду может не сыграть в матче с Южной Кореей на ЧМ-2022
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Зиеш стал третьим марокканцем, которому удалось забить и отдать голевой пас в одном матче на ЧМ
Хорватия и Бельгия не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куртуа проводит 100-ю игру за сборную Бельгии

Канада — Марокко: Эн-Несери удвоил преимущество марокканцев
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости