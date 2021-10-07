Широков не считает, что большое количество травм в сборной России скажется на результате

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о большом количестве травм в национальной команде.

«В какой-то мере это, может, повлияет на результат. Но не думаю, что это будет ключевой момент. По большому счету, из группы атаки у нас травмирован только Головин. У словенцев есть два игрока, которые доставили нам массу неприятностей в Сочи. Словаки сильны как команда. Но в целом, думаю, что наша сборная индивидуально сильнее», — сказал Широков «СЭ».

8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани (начало — в 21:45 по московскому времени), 11 октября — в гостях со Словенией.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.