Широков не считает, что большое количество травм в сборной России скажется на результате
14:23
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о большом количестве травм в национальной команде.
«В какой-то мере это, может, повлияет на результат. Но не думаю, что это будет ключевой момент. По большому счету, из группы атаки у нас травмирован только Головин. У словенцев есть два игрока, которые доставили нам массу неприятностей в Сочи. Словаки сильны как команда. Но в целом, думаю, что наша сборная индивидуально сильнее», — сказал Широков «СЭ».
8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани (начало — в 21:45 по московскому времени), 11 октября — в гостях со Словенией.
Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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