Колосков оценил шансы сборной России в матче против Словакии

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

«Ожидания, думаю, у всех одинаковые: все ждем победы. При любой игре — красивой или некрасивой, современной или несовременной. Главное — результат. Другое дело, что ожидания не всегда могут совпадать с реальностью. Как говорил один футболист, не буду называть его имя: ваши ожидания — ваши проблемы. В данном случае есть объективные предпосылки для того, чтобы это ожидание было реализовано. Основная масса футболистов в хорошей форме, судя по последним двум турам: хорошее движение, хорошее взаимопонимание.



Конечно, есть потери, которые повлияют каким-то образом на формирование состава. Я имею в виду Головина, прежде всего, да и Ионов тоже играл в стартовом составе. Самошников получил травму. Должен был Глушаков сыграть как опытный футболист — тоже у него проблемы. Хотя проблемы есть у всех, не только у нашей сборной команды. Хочу подчеркнуть: судя по тому, как прошли два тура и в каком состоянии находятся футболисты, можно рассчитывать на победу», — приводит «Газета.ru» слова Колоскова.

Матч Россия — Словакия состоится завтра, 8 октября в Казани. Начало встречи — в 21.45 (мск). Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей. Сборная Словакии идет на третьей строчке с 9 очками в 6 играх.