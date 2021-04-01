Саутгейт прокомментировал результативную ошибку Стоунса в матче против Польши

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Польши (2:1).

«Мы очень хорошо играли в первом тайме и контролировали игру. То, как мы пропустили, может ударить по команде, но команда восстановила самообладание и, что немаловажно, забила победный гол. На этой неделе речь шла о том, сможем ли мы набрать девять очков — это была цель, которую я поставил, — и нам удалось ее достичь. Это действительно важно.

Стоунсу после результативной ошибки удалось собраться с силами до конца матча и сыграть важную роль в победном голе. Вы можете сбросить карты в такие моменты, а он — нет. У него действительно хороший сезон. Он совершил ошибку и знает это, но он оправился от нее во время игры», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Англия не теряла очков на старте отборочного турнира: 9 очков в трех матчах. У поляков 4 очка и четвертое место в группе I.