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Бускетс: «Склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет последним»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Сборной Испании Серхио Бускетс заявил, что чемпионат мира-2022 в Катаре, скорее всего, станет для него последним.

«Я с нетерпением жду нынешнего турнира. Мы все знаем, чего тренер хочет от нас, нас очень трудно обыграть. Я скорее склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет последним, чем к тому, что через 4 года сыграю еще раз», — цитирует футболиста AS.

Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года.

В составе сборной Испании Букетс выигрывал чемпионат мира-2010 и Евро-2012.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Серхио Бускетс
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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