Непомнящий: «В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать»

Российский и советский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре Аргентины в матче чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Они чемпионами мира были. И до финала дошли на том чемпионате. Что ждет ее сейчас, сказать трудно. Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он ответил на вопрос, чего не хватило аргентинцам в этой встрече.

«Не готовы были к такому сопротивлению — ни морально, ни тактически», — добавил специалист.

На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место вгруппе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.

Другой матч группы С Мексика — Польша пройдет сегодня, 22 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.