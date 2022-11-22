Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:06

Непомнящий: «В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский и советский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре Аргентины в матче чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Они чемпионами мира были. И до финала дошли на том чемпионате. Что ждет ее сейчас, сказать трудно. Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он ответил на вопрос, чего не хватило аргентинцам в этой встрече.

«Не готовы были к такому сопротивлению — ни морально, ни тактически», — добавил специалист.

На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место вгруппе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.

Другой матч группы С Мексика — Польша пройдет сегодня, 22 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-argentintsy-vy-glyadeli-kak-durachki-v-matche-s-saudovskoj-araviej/
Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
0
Читайте также
«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии
Венгер назвал Францию своим фаворитом на чемпионате мира в Катаре
Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан
Главный тренер Саудовской Аравии: «Аргентина намного лучше нас, но игроки сотворили историю»
Главный тренер сборной Дании: «Я разочарован результатом и игрой команды»
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Дания не забила Тунису. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 22 ноября

Мексика — Польша: составы команд на матч ЧМ-2022. Крыховяк и Шиманьски выйдут с первых минут
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости