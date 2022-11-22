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Сегодня, 17:58

Милинкович-Савич рассказал об амбициях сборной Сербии на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич рассказал, какие задачи перед собой ставит команда на чемпионат мира в Катаре.

«На мой взгляд, мы должны строить реалистичные ожидания и сохранять спокойствие, как во время отборочных матчей. Мы должны постараться одержать как можно больше побед. Но сейчас главная цель — пройти групповой этап.

На последнем чемпионате мира у нас в группе были Швейцария и Бразилия. Поначалу я был разочарован, потому что мне хотелось, чтобы наши соперники были другими. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это не так уж плохо", — приводит The Laziali слова 27-летнего футболиста.

Сборная Сербии сыграет в группе G против таких команд, как Бразилия, Швейцария и Камерун.

24 ноября сербы встретятся с Бразилией. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://thelaziali.com/2022/11/22/milinkovic-savic-serbias-world-cup/
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
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