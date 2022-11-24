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Сегодня, 19:08

Гайич: «Если Сербия удачно выступит на ЧМ-2022, в стране начнется сумасшествие»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В команде установилась особенная атмосфера, которой не было до того. После прихода Стойковича все поверили в себя и теперь могут свернуть горы. Считаю, парни способны сражаться с любой сборной мира на равных. На мой взгляд, большим успехом станет выход из группы. С той же Швейцарией мы уже встречались на ЧМ в России и упустили свой шанс на 90-й минуте. Теперь необходимо сыграть с ней похитрее и не позволить Шердану Шакири лишить нас путевки в плей-офф. Если Сербия удачно выступит на чемпионате мира, в стране начнется форменное сумасшествие», — сказал Гайич в интервью RT.

Матч между сербскими и бразильскими футболистами состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее в этом квартете сборная Швейцарии победила Камерун со счетом 1:0.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1078227-gaiich-serbiya-chm

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
2-й тайм

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Милан Гайич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
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