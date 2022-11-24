Гайич: «Надеюсь, что Сербия обыграет Бразилию и у меня появится повод для шуток над Фуксом»

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич порассуждал, могло ли отсутствие еврокубков у российских клубов стать причиной его непопадания в заявку сборной Сербии на ЧМ-2022 в Катаре .

«Возможно. Но РПЛ — сильная лига, и игра здесь — более чем достаточное основание для вызова. Я не общался с Драганом Стойковичем, но каждый игрок ждет вызова в национальную команду. Я был частью этой сборной и выходил на поле в матчах отборочного этапа. Желаю ребятам успеха. Надеюсь, что Сербия обыграет Бразилию и у меня появится повод для шуток над Бруно Фуксом», — цитирует RT Гайича.

Бразильский защитник Бруно Фукс является одноклубником Гайича.

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начала встречи — 22.00 (мск).