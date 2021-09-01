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Семшов считает, что сборная России способна победить Хорватию в отборе на ЧМ-2022

16:45
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором российская команда сыграет с Хорватией.

«Мы знаем, какой футбол Карпин проповедовал в «Ростове», поэтому ожидаем такой дерзкой игры с прессингом, с подавляющим количеством футболистов в атаке. Но нужно не забывать, как сборная Хорватии построит игру, позволит ли она применять нам прессинг. Поэтому, конечно, ожидаем результативной игры, чтобы наша команда победила, потому что для турнирной таблице это очень необходимо. Когда приходит новый тренер, сборная остается прежней, а игроки иногда вызываются новые, потому что каждый тренер под свой стиль, свое видение, свою схему вызывает футболистов, которые ему нужны.

Безусловно, сборная России способна победить хорватов, футбол тем и прекрасен, что до игры шансы у всех равные независимо от того, против какой команды ты играешь. Непобедимых нет, поэтому я считаю, что наши способный взять три очка. Но все будет зависеть от действий наших игроков на футбольном поле. Я думаю, что ребята приложат максимум усилий, чтобы победить конкурента», — цитирует Семшова ТАСС.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12273039

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Александр Кравченко все материалы автора

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