Семшов считает, что сборная России способна победить Хорватию в отборе на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором российская команда сыграет с Хорватией.

«Мы знаем, какой футбол Карпин проповедовал в «Ростове», поэтому ожидаем такой дерзкой игры с прессингом, с подавляющим количеством футболистов в атаке. Но нужно не забывать, как сборная Хорватии построит игру, позволит ли она применять нам прессинг. Поэтому, конечно, ожидаем результативной игры, чтобы наша команда победила, потому что для турнирной таблице это очень необходимо. Когда приходит новый тренер, сборная остается прежней, а игроки иногда вызываются новые, потому что каждый тренер под свой стиль, свое видение, свою схему вызывает футболистов, которые ему нужны.

Безусловно, сборная России способна победить хорватов, футбол тем и прекрасен, что до игры шансы у всех равные независимо от того, против какой команды ты играешь. Непобедимых нет, поэтому я считаю, что наши способный взять три очка. Но все будет зависеть от действий наших игроков на футбольном поле. Я думаю, что ребята приложат максимум усилий, чтобы победить конкурента», — цитирует Семшова ТАСС.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.