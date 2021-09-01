Тарасов обратился к игрокам сборной России: «Давайте порвем Хорватию вместе!»

Бывший полузащитник сборной России, который сейчас играет в ФНЛ за «Велес», Дмитрий Тарасов обратился к футболистам национальной команды перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Хорватии.

«Я помню свои матчи за сборную России. Их было, может быть, не так много. Но для меня это было огромной честью. У меня просто горели глаза, когда я слушал гимн перед началом матча. Это огромная ответственность перед игроками, перед командой, перед всей страной.

Хочу пожелать нашим парням из сборной России в предстоящем матче с хорватами победы, удачи. Ребята, выходите и играйте всем сердцем, всей душой за наш флаг, за нашу страну. Мы в вас верим, всегда поддерживаем. Вы знаете мое отношение к России и, конечно же, к сборной, поэтому всегда с вами. Желаю удачи и только победы. Давайте порвем Хорватию вместе!" — сказал Тарасов на видео, опубликованном в Instagram ФНЛ.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — 21.45 (мск).