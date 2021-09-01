Ярмоленко проводит 100-й матч за сборную Украины
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана. Для него это 100-й матч за национальную команду.
Футболист «Вест Хэма» стал четвертым игроком сборной Украины, который достиг этой отметки. Столько же матчей у Руслана Ротаня, который уже завершил карьеру.
Больше матчей за команду провели только Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144). По ходу первого тайма украинцы ведут 1:0. В дебюте матча счет открыл Роман Яремчук.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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