Ярмоленко проводит 100-й матч за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана. Для него это 100-й матч за национальную команду.

Футболист «Вест Хэма» стал четвертым игроком сборной Украины, который достиг этой отметки. Столько же матчей у Руслана Ротаня, который уже завершил карьеру.

Больше матчей за команду провели только Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144). По ходу первого тайма украинцы ведут 1:0. В дебюте матча счет открыл Роман Яремчук.