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«Сегодня чистый случай не позволил нам пройти напрямую на ЧМ». Семин — о поражении России

19:40
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).

На 81-й минуте встречи атогол забил российский защитник Федор Кудряшов.

«У меня сложилось хорошее впечатление, потому что у нас есть команда, — цитирует ТАСС Семина. — Случаи бывают — сегодня чистый случай не позволил нам пройти напрямую на чемпионат мира. Поэтому мы должны поддержать нашу команду в отборочных матчах, сделать для них больше позитива. Игроки были хорошо физически подготовлены, эмоционально они были на самом высоком уровне».

«Это молодая команда, а ошибки бывают. Игроки очень дисциплинированные, они понимают требования [главного тренера Валерия] Карпина, у них есть единство. Наверное, в сегодняшнем матче мастерства у хорватов было больше. Но на сегодняшний момент я вижу, что мы можем через стыковые игры попасть на чемпионат мира», — добавил бывший главный тренер сборной России.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H.

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/129198710

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры