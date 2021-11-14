«Сегодня чистый случай не позволил нам пройти напрямую на ЧМ». Семин — о поражении России
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).
На 81-й минуте встречи атогол забил российский защитник Федор Кудряшов.
«У меня сложилось хорошее впечатление, потому что у нас есть команда, — цитирует ТАСС Семина. — Случаи бывают — сегодня чистый случай не позволил нам пройти напрямую на чемпионат мира. Поэтому мы должны поддержать нашу команду в отборочных матчах, сделать для них больше позитива. Игроки были хорошо физически подготовлены, эмоционально они были на самом высоком уровне».
«Это молодая команда, а ошибки бывают. Игроки очень дисциплинированные, они понимают требования [главного тренера Валерия] Карпина, у них есть единство. Наверное, в сегодняшнем матче мастерства у хорватов было больше. Но на сегодняшний момент я вижу, что мы можем через стыковые игры попасть на чемпионат мира», — добавил бывший главный тренер сборной России.
Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H.
Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта.
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