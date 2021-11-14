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Валерий Карпин: «У многих футболистов не было желания играть с мячом»

14 ноября, 19:43
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Конечно, мы защищались как команда, — сказал Карпин. — Вчера говорили, что любая команда будет играть так, как позволит соперник. Мы хорватам позволили играть в атаку, а они нам не позволили. Причины будем анализировать.

Самое главное, что не получилось — контригра. Это не контратаки, а игра с мячом. У многих футболистов не было желания играть с мячом. Без мяча невозможно 90 минут отстоять. В любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной.

Не было такого, что Хорватия прессинговала нас в каком-то бешеном ритме. Были возможности играть, просто мы не использовали».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры