Валерий Карпин: «У многих футболистов не было желания играть с мячом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Конечно, мы защищались как команда, — сказал Карпин. — Вчера говорили, что любая команда будет играть так, как позволит соперник. Мы хорватам позволили играть в атаку, а они нам не позволили. Причины будем анализировать.

Самое главное, что не получилось — контригра. Это не контратаки, а игра с мячом. У многих футболистов не было желания играть с мячом. Без мяча невозможно 90 минут отстоять. В любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной.

Не было такого, что Хорватия прессинговала нас в каком-то бешеном ритме. Были возможности играть, просто мы не использовали».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.