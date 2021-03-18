Семенов: «Сборная России — это кайф от организации, от уровня футболистов»
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов, который вызван в сборную России на мартовские матчи отбора к чемпионату мира-2022, прокомментировал итоги первого тренировочного дня сборов в Сочи.
— Как настроение, тем более после победного гола в туре? Он добавил каких-то эмоций? Это скажется на качестве?
— Настроение хорошее, всегда приятно возвращаться в сборную. Победа дала эмоций. В «Ахмате» уже давно думали о ней. Показывали хорошую игру. Не получилось выиграть, а сейчас этот груз как-то спал.
Какая атмосфера на поле? Нормальная, рабочая. Все обсуждают вчерашние матчи, подколки, шутки. Хорошая атмосфера.
— Сборная — это кайф? Если да, то в чем?
— Это кайф от организации, от уровня футболистов, от всего.
— В какой-то момент ты выпадал из состава «Ахмата», потом вернулся. Удалось ли что-нибудь доказать Талалаеву или у вас был какой-то разговор между собой?
— На то были причины нефутбольного характера. Мы разобрались в этом. Сейчас не смотрим в прошлое, — сказал Семенов.
Сборная России в ближайшее время сыграет против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в рамках отбора к ЧМ-2022.
(Игорь Рабинер)
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