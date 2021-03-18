Защитник сборной России Семенов оценил соперников по отбору на ЧМ-2022

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов, который вызван в сборную России на мартовские матчи отбора к чемпионату мира-2022, высказался о предстоящих играх и поделился своими знаниями о Мальте.

— Если все обсуждают вчерашние матчи, то какие у вас впечатления?

— ЦСКА — «Зенит» не смотрел, так как сам играл в это время. Слышал, что там кто-то кого-то ударил. Посмотрю обзор встречи попозже.

— Вы знаете, где находится Мальта?

— Рядом с Италией, если не ошибаюсь. Я там был как-то на сборах. Кроме этого ничего не знаю. Предстоящие три матча? Сборная всегда выходит, чтобы побеждать. Будем двигаться от игры к игре и проявлять свои лучшие качества.

— Считаете ли жеребьевку удачной? Смотрели ли ее, понравилась ли она?

— Не смотрел, только узнал по факту. Все команды сильные, группы очень равные, тем интереснее будет в ней выступать, — сказал Семенов.

В ближайшее время сборная России сыграет против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в рамках отбора к ЧМ-2022.

(Игорь Рабинер)