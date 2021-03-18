Черчесов ответил на вопрос о штатном пенальтисте в сборной России после промаха Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в Сочи, где его команда проводит тренировочные сборы перед мартовскими матчами отбора к чемпионату мира-2022.

— Вы тренировали сочинскую «Жемчужину», остались ли теплые чувства по поводу стадиона им. С. Метревели? Почему решили проводить сборы именно здесь?

— Естественно, я здесь работал, хорошие воспоминания. Сейчас нигде, кроме Сочи, нет возможности тренироваться. Погода суровая. Зима снежная и холодная. Мы решили здесь провести сборы.

— Будете ли вы сегодня смотреть футбол вместе с командой?

— Какой?

— «Динамо» — «Краснодар», «Манчестер Юнайтед»...

— Я думаю, что сегодня тот день, когда каждый проведет день кто-то с кем-то или сами посмотрят. Мы это не планируем.

— Насколько удовлетворены игрой сборников в матче ЦСКА — «Зенит», в частности, Далера Кузяева. И вообще, поделитесь впечатлением об игре первенства России в контексте сборной?

— Думаю, что и визуально, пока цифр нет. Есть уверенность, что не только эти две команды прибавляют, но и другие добавляют в плане готовности. Сейчас они вкатываются в хороший игровой ритм. А так, игра была с определенным сценарием. «Зенит» начал, потом пропустил, отквитал, красная карточка. Там не засчитали, там не забили. Во всяком случае, я остался доволен.

— Дзюба не будет штатным пенальтистом сборной после двух промахов?

— Это тот случай, когда игрок сам... Кстати, мы на эту тему не говорили, но прочитал, как он сказал? Что он «академическую паузу» хочет взять. Это тот случай, когда игрок чувствует сам. Мы никогда не настаиваем. Кто следующий пенальтист? Решим, не сегодня же. Главное, чтобы пенальти был.

— Какие задачи на этот подготовительный сбор?

— Мы когда готовились к сборам, то у нас есть определенные дни. Знаем, как их распределить, чтобы было восстановление и мини-нагрузочные тренировки, чтобы они остались в хорошем тонусе. Три игры — два последних сбора провели по три игры. Естественно, это заставляет нас немного по-другому подходить к подготовке, — сказал Черчесов.

В ближайшее время сборная России сыграет против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в рамках отбора к ЧМ-2022.

(Игорь Рабинер)