Семак оценил игру сборной России в матчах против Словакии и Словении

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру сборной России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

«Приятно ли, что в обеих встречах капитанами были футболисты «Зенита»? Я думаю, самое важное — результат, который был необходим. Матчи были сложными, соперники — непростыми. Сборная России взяла максимальное количество очков в сложной ситуации — конечно, это замечательно. Для нас большое значение имеет то, что все ребята вернулись в хорошем настроении», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).