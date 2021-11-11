Самедов считает, что российские футболисты не будут недооценивать сборную Кипра

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между россиянами и Кипром.

«Не знаю, какой игры ожидать, я просто хочу, чтобы россияне уверенно победили и набрали три очка перед решающим матчем. Нужно выйти и победить, чтобы готовиться к решающей игре с хорватами. Невозможно предугадать результат, но я надеюсь на уверенную победу россиян. Сборной России не стоит недооценивать киприотов, но я думаю, что недооценки не будет, все всё понимают, потому что на кону стоит поездка на чемпионат мира.

Можно называть это репетицией перед игрой с хорватами, но, с другой стороны, это конкретный матч, где нужно набрать три очка и опять же на первом месте подойти к решающей игре. Есть соперник, который тоже будет биться. Нужно просто выйти и добиться результата, ничего легко в жизни не бывает", — приводит ТАСС слова Самедова.

Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00 (мск). За 2 тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 играх. В заключительном туре команда Валерия Карпина встретится с Хорватией, у которой 17 очков в 8 играх.