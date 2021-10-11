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Сборная России пропустила первый гол под руководством Валерия Карпина

11 октября, 22:29
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Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич забил гол в ворота России в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Российская сборная пропустила первый мяч в эпоху Валерия Карпина на посту главного тренера. До этого российская команда в четырех матчах подряд оставляла свои ворота в неприкосновенности: Хорватия (0:0), Кипр (2:0), Мальта (2:0), Словакия (1:0).

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры