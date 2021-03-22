Сборная России отправилась на матч с Мальтой
16:35
Сборная России отправилась на матч 1-го тура отбора ЧМ-2022 против сборной Мальты, сообщает Twitter национальной команды 22 марта.
22 марта стало известно, что полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит игру с мальтийцами из-за мышечной травмы.
Пора на Мальту ?? pic.twitter.com/qnH7ato285— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021
Матч Мальта — Россия состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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