Карпин не расстраивается из-за отсутствия игроков «Ростова» в сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист заявил, что не расстроен отсутствием игроков своей команды в составе сборной России.

«Обидно ли мне, что игроков «Ростова» не вызывают в сборную России? Мне еще лучше, пускай тренируются здесь, дома», — ответил тренер.

Также он назвал лучших игроков РПЛ на данный момент по своему мнению: «Глебов, Осипенко, Саплинов».

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой в рамках квалификационного раунда к ЧМ-2022. 27-го числа команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта — в гостях встретится со Словакией.