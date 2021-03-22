Игрокам «Интера» разрешили отправиться в сборные

Футболисты «Интера» получили разрешение отправиться в сборные команды на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает Sky Sport Italia 22 марта. Ранее матч нерадзурри против «Сассуоло» в чемпионате Италии был перенесен из-за случаев коронавируса в команде.

По данным источника, все футболисты, которые не заразились ранее, сдали отрицательные тесты. В связи с этим им разрешили отправиться в национальные команды. Федерации футбола стран, футболисты которых играют в «Интере», обратились с просьбой отпустить их в сборные команды. При этом игроки должны будут соблюдать режим частичной изоляции, отправившись в сборные на частных самолетах.

При этом указано, что пока нет информации, сыграют ли футболисты «Интера» за сборную Италии. Главный тренер сборной Роберто Манчини сегодня заявил, что этот вопрос еще не решен.