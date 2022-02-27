ФИФА обсудит вопрос отстранения сборной России от соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что продолжит диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для определения дополнительных санкций в отношении сборной России, включая возможное отстранение команды от соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

«ФИФА продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

«Важно отметить, что ФИФА твердо убеждена в том, что спортивное движение должно быть единым в своих решениях по этой теме и что спорт должен оставаться вектором мира и надежды», — отмечают в организации.

Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.