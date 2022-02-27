ФИФА ведет диалог с Швецией, Чехией и Польшей по стыковым матчам на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению мнение соперников сборной России по стыковым матчам в отборе ЧМ-2022 и будет искать приемлемое решение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от проведения стыковых матчей против команды России из-за ситуации на Украине.

Сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть со сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии.

Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.