Глава Федерации футбола Франции выступил за отстранение сборной России от ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ высказался в пользу отстранения сборной России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

По словам чиновника, он еще не обсуждал возможное отстранение России от турнира с главами футбольных федераций других стран, но отметил, что поддержит решение об отстранении.

«Я склоняюсь к тому, чтобы исключить Россию из (числа участников) следующего чемпионата мира, — приводит слова Ле Граэ РИА Новости со ссылкой на le Parisien. - Обычно я считаю, что спорт должен мирить людей и снимать напряжение в мире. Но все зашло так далеко, что мир спорта и мир футбола не должны оставаться нейтральными. Я не буду возражать против исключения России. Мы не можем оставаться нейтральными перед всем этим. Я думаю, что мы скорее станем свидетелями единой и символичной реакции футбольного мира».

Напомним, сборная России должна 24 марта сыграть со сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть ЧМ в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии.

На этой неделе сборные Польши, Швеции и Чехии отказались от проведения стыкового матча против команды России из-за ситуации на Украине и потребовали от ФИФА исключить российскую команду из стыковых матчей.