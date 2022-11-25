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Катар первым потерял шансы на плей-офф ЧМ-2022

Сборная Катара стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Катара.
Фото Reuters

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф домашнего ЧМ-2022.

В пятницу, 25 ноября команда проиграла Сенегалу (1:3). После этого матча Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1), из-за чего катарцы потеряли все математические шансы на то, чтобы подняться на второе место или выше в группе A.

Катар занимает последнее, четвертое место в группе A с 0 очков. Нидерланды и Эквадор делят первую строчку, у обеих команд по 4 очка. На третьем месте — Сенегал с 3 очками.

В последнем туре Катар сыграет против Нидерландов. Матч состоится 29 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Сборная Катара по футболу
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