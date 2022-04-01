Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022 в Катаре.

«Ни для одной команды не будет легкой прогулки. Тем более для Катара. Первый раз за всю историю чемпионата мира нет группы смерти. Все более менее в равных условиях. Я был напуган, когда Испания и Германия попали в одну группу, но потом попались две средние команды. Справились бы мы в группе, в которую попала Польша? За второе место, может, поборолись. Чемпионат мира первый раз в истории будет зимой. Будем много всего интересного», — сказал Мостовой «СЭ».

Жеребьевка прошла сегодня, 1 апреля, в Дохе. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Игры группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.