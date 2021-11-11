Российские болельщики подарили матрешку футболисту сборной Кипра

Полузащитник сборной Кипра Матия Шполярич получил памятный сувенир в Санкт-Петербурге — матрешку — от российских поклонников клуба «Арис» (Лимассол), за который выступает футболист.

11.11.2021 | Россия — Кипр

«В Петербурге нас встретили очень гостеприимно. Перед прогулкой мне вручили матрешку с моим же изображением и сказали, чтобы поставил дома на самом видном месте. Красивый сувенир, буду им дорожить. Ребята пожелали мне удачи в играх за клуб, но сегодня они будут болеть за сборную России», — цитирует Шполярича пресс-служба «Ариса» для «СЭ».

Встреча между Россией и Кипром пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — 20.00 (мск).

После восьми матчей сборная России лидирует в турнирной таблице в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — по 10), Мальты и Кипра (обе — по 5).