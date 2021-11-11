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На матче Россия — Кипр ожидается 13 тысяч зрителей

16:13
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На матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра ожидается 13 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт РФС.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Встреча состоится 11 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

После 8 туров отборочного турнира сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H с 19 очками. На втором месте идет команда Хорватии, набрав 17 очков.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214838

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