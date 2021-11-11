Александр Тихонов предложил лишить гражданства Дзюбу за отказ играть в сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Дзюба — болван, который даже не знает историю футбола, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru. - Его не интересует ни история, ничего, ведь деньги и так заплатят. Правильно Карпин его не вызывает, он дестабилизирует дисциплину. Его надо гнать ото всюду. Я бы людей за высказывания, мол, не буду играть за сборную России, лишал бы гражданства и высылал к чертям. Плохо то, что у нас нет нормальных контрактов. В футболе бешеные деньги, но было бы за что платить, тогда мы бы не возмущались».

Ранее Дзюба отказался от участия в октябрьских матчах национальной команды в рамках отбора ЧМ-2022, сославшись на плохую физическую форму. В заявку сборной на ноябрьские встречи с Кипром и Хорватией нападающий не попал.