Александр Тихонов предложил лишить гражданства Дзюбу за отказ играть в сборной России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Дзюба — болван, который даже не знает историю футбола, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru. - Его не интересует ни история, ничего, ведь деньги и так заплатят. Правильно Карпин его не вызывает, он дестабилизирует дисциплину. Его надо гнать ото всюду. Я бы людей за высказывания, мол, не буду играть за сборную России, лишал бы гражданства и высылал к чертям. Плохо то, что у нас нет нормальных контрактов. В футболе бешеные деньги, но было бы за что платить, тогда мы бы не возмущались».
Ранее Дзюба отказался от участия в октябрьских матчах национальной команды в рамках отбора ЧМ-2022, сославшись на плохую физическую форму. В заявку сборной на ноябрьские встречи с Кипром и Хорватией нападающий не попал.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/tikhonov-ob-otkaze-dzyuby-ot-igr-za-sbornuyu-rossii-ya-by-lishal-by-grazhdanstva-i-vysylal-k-chertya-1112246/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю