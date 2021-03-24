Россия сыграет с Мальтой в новой гостевой форме
13:32
Сборная России проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты в белой форме, сообщает Telegram-канал национальной команды.
«Сегодня наш цвет — белый», — говорится в сообщении.
Белый комплект формы сборной России является гостевым. Он был представлен 22 марта.
Матч Мальта — Россия состоится сегодня, 24 марта. Начало встречи — в 22.45 (мск).
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 10101Все опросы
Сколько очков наберет Россия в матчах отбора ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии в марте?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...