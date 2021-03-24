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Россия сыграет с Мальтой в новой гостевой форме

13:32
Александр Соболев. Фото Instagram
Александр Соболев. Фото Instagram
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Сборная России проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты в белой форме, сообщает Telegram-канал национальной команды.

«Сегодня наш цвет — белый», — говорится в сообщении.

Белый комплект формы сборной России является гостевым. Он был представлен 22 марта.

Матч Мальта — Россия состоится сегодня, 24 марта. Начало встречи — в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/596

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