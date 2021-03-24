У России меньше шансов занять второе место в отборе ЧМ-2022, чем у Украины

Авторитетный портал статистики Gracenote опубликовал прогнозы на отборочный турнир чемпионата мира-2022 в Европе. По результатам миллиона симуляций системы наибольшие шансы пробиться на чемпионат мира с первого места — у Бельгии. Вероятность того, что чемпионы мира-2010 займут первое место в группе E — 88 процентов.

Наиболее вероятными победителями групп также называются Испания (группа B, 85 процентов), Франция (группа D, 84 процента), Португалия (группа A, 82 процента), Германия (группа J, 77 процентов), Италия (группа C, 75 процентов), Нидерланды (группа G, 74 процента), Англия (группа I, 74 процента), Дания (группа F, 68 процентов) и Хорватия (группа H, 57 процентов).

Хорваты — соперники России по групповому турниру. Таким образом, именно у вице-чемпионов мира наименьшие шансы выиграть свою группу среди десятка фаворитов.

При этом второе место в группе и участие в плей-офф Gracenote отдает именно России, однако из десятка наиболее вероятных вторых строчек именно у россиян наименьший процент на выход в плей-офф — 30 процентов.

Также главными кандидатами на вторые места называются: Сербия (группа A, 48 процентов), Швейцария (группа C, 47 процентов), Швеция (группа B, 46 процентов), Уэльс (группа E, 43 процента), Польша (группа I, 42 процента), Украина (группа D, 39 процентов), Австрия (группа F, 38 процентов), Турция (группа G, 35 процентов) и Румыния (группа J, 32 процента).

Сборная России начнет отборочный турнир ЧМ-2022 сегодня, 24 марта. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Мальтой. Игра начнется в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча Мальта — Россия