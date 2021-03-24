Колосков считает, что Россия выйдет на ЧМ-2022 с первого места

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 между Россией и Мальтой.

«Зная Черчесова, я думаю, что никаких экспериментов не будет. Есть ряд новых игроков, которых он просто посмотрит. У него уже есть определенный стиль работы: он сразу не бросает людей в омут. В стартовом составе выйдут игроки, которые хорошо нам известны, хорошо известны Черчесову. Расстановка вообще ничего не обозначает. Даже если выйдет Дзюба — Соболев, они будут играть, как Дзюба с Азмуном в «Зените», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков считает, что в качестве экспериментов, если игра пойдет как надо, можно попробовать кого-то из молодых ребят, если ментально и морально готовы.

«Думаю, сегодняшняя игра больше не для экспериментов, а для результата и для того, чтобы подготовиться к следующей игре со Словенией. Вероятности того, что мы сегодня проиграем, к счастью, нет. Убежден, что мы выйдем на чемпионат мира и у меня есть основания полагать, что с первого места», — добавил Колосков.

24 марта гостевой матч России покажет Первый канал в 22:45 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)