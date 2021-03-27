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Россия — Словения: Иличич отыграл один мяч

17:38
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Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич отличился в первом тайме отборочного матча ЧМ-2022 против команды России. Он сократил отставание словенцев в счете — 1:2.

Словенец нанес отменный удар в касание из-за пределов штрафной, и Антон Шунин не смог дотянуться до мяча.

Россия — Словения

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