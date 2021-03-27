Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Россия — Словения: все голы матча

17:44
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
Теги:

Сборная России принимает команду Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

26-я минута: первый гол Дзюба

35-я минута: второй гол Дзюбы

36-я минута: гол Иличича

Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...