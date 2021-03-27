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Рэшфорд и Сака не помогут сборной Англии в матчах с Албанией и Польшей

06:50
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Полузащитник Букайо Сака и нападающий Маркус Рэшфорд не смогут помочь сборной Англии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Албании и Польши, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Оба футболиста восстанавливаются от травм, из-за которых пропустили встречу с Сан-Марино (5:0).

Сборная Англии сыграет с Албанией 28 марта, встреча англичан с Польшей состоится 31 марта.

Дополнительная информация:

https://www.thefa.com/news/2021/mar/26/england-squad-update-rashford-and-saka-withdrawn-20210326

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