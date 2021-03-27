Рэшфорд и Сака не помогут сборной Англии в матчах с Албанией и Польшей
Полузащитник Букайо Сака и нападающий Маркус Рэшфорд не смогут помочь сборной Англии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Албании и Польши, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Оба футболиста восстанавливаются от травм, из-за которых пропустили встречу с Сан-Марино (5:0).
Сборная Англии сыграет с Албанией 28 марта, встреча англичан с Польшей состоится 31 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thefa.com/news/2021/mar/26/england-squad-update-rashford-and-saka-withdrawn-20210326
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